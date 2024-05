Das Geburtstagshoroskop für den 26. Mai 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Herzlichen Glückwunsch, um dieses Geburtstagshoroskop könnte man Sie fast beneiden! Jupiter nimmt Sie im nächsten Lebensjahr an die Hand. Mit seiner Hilfe können Sie in vielen Bereichen etwas bewirken, in Gang setzen oder verbessern, sei es nun in Sachen Job, Finanzen, Gesundheit oder Privatleben.

Ihre besten Zeiten: 23. – 25. Juli (Liebesenergien), 6. – 8. März (tolle Ausstrahlung), 21. – 23. April (beruflicher Erfolg).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungskraft und Organisationstalent.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir treu.

An diesem Tag geboren: Doris Dörrie, John Wayne, Miles Davis, Horst Tappert, Alexander Puschkin, Helena Bonham Carter.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lassen sich auf neue Abenteuer ein.

Nicht verpassen: Diese 3 chinesischen Sternzeichen erleben einen zauberhaft schönen Mai 2024!