Löwe-Saison ab dem 22. Juli 2025: Jetzt hören wir auf unser Herz!

Durch die Stärke und Positivität des Feuerzeichens lassen sich positive Veränderungen bewirken, und auch schwere Herausforderungen erscheinen nicht mehr so einschüchternd.Während die zuvor herrschende Krebs-Saison noch Unsicherheiten und Zweifel brachte, werden wir nun mit mehr Souveränität und Selbstvertrauen versorgt. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und Talente ist stark, und wir können uns für das einsetzen, was uns am Herzen liegt.

Diese Energien sind vor allem in schweren Zeiten Gold wert, besonders wenn Merkur innerhalb der Löwe-Saison rückläufig ist. Nicht alles läuft dann konfliktfrei und nach Plan, aber wir erhalten genug Rückenwind und lassen uns nicht so leicht unterkriegen. Ist der Kommunikationsplanet dann ab dem 11. August wieder direktläufig, steht den sonnigen Energien nichts mehr im Weg.

Doch die Löwe-Saison ist keinesfalls nur dafür da, um sich der Arbeit und seinen Pflichten zu widmen. Die fröhlichen Löwe-Vibes wollen uns vor allem daran erinnern, den Sommer zu genießen und nach unseren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Der Fokus liegt in den nächsten Wochen damit klar auf Spaß, Lebensfreude und neuen Abenteuern. Reisen in ferne Länder, kulturelle Veranstaltungen und laue Sommerabende mit den Liebsten machen unglaublich viel Spaß, und wir sind glücklich in guter Gesellschaft. Auch das Liebesleben gestaltet sich viel spannender, da die Lust auf Abwechslung und leidenschaftliche Momente groß ist.

Aufgrund des Löwe-Einflusses wollen wir auffallen und streben nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Dadurch neigen wir jedoch zu einem selbstbezogenen Auftreten und nehmen die Bedürfnisse anderer kaum noch wahr. Achten Sie also darauf, auch das Allgemeinwohl im Blick zu behalten und nicht permanent die Ellbogen einzusetzen. So vermeiden Sie Streitigkeiten und verspielen Ihre Sympathien nicht unnötig.