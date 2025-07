Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 21. bis 27. Juli 2025

Diese Woche spricht der Mond besonders klar zu uns... In sanfter Verbindung mit Venus und Merkur öffnet er am Montag unser Herz und unseren Geist für das, was wirklich zählt. Seine Energie hilft uns dabei innezuhalten, hinzuspüren und zu hinterfragen, ob wir wirklich glücklich sind. Dennoch ist der Neumond im Löwen am Donnerstag das wahre Highlight dieser Woche! Er lädt uns dazu ein, alte Gewohnheiten, belastende Beziehungen oder überholte Vorstellungen loszulassen. Der Mond wird jetzt unser Kompass, der unsere Intuition stärkt und uns emotionale Klarheit schenkt. Vertrauen Sie seiner Führung!

