Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 22. bis 28. November 2021

Raus aus der Stressfalle – sonst streikt der Magen

Gleich zu Beginn der Woche steht der Mond im Krebs. Da sollte man besonders auf seine Ernährung achten, denn unter dieser Energie ist der Magen im Fokus. Sodbrennen und Gallenbeschwerden können die Folge von falschem Essverhalten sein. So beugen Sie Sodbrennen vor: Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für Ihre Mahlzeiten und sorgen Sie für eine angenehme Atmosphäre. Essen Sie langsam und kauen Sie gründlich – so leisten Sie wichtige Vorarbeit für die Verdauung und merken zudem rechtzeitig, wann sich ein Sättigungsgefühl einstellt. Im Liegen steigt der saure Mageninhalt noch leichter in die Speiseröhre auf. Ein kleiner Trick beim Schlafen: Stellen Sie das Kopfteil etwas höher oder legen Sie ein dickeres Kissen unter. So wirkt die Schwerkraft besser und die Beschwerden lassen oft spürbar nach. Wer zu Sodbrennen neigt, sollte auf üppige Mahlzeiten am späten Abend verzichten. Vermeiden Sie Stress und Hektik, denn diese treiben die Säureproduktion im Magen nach oben. Vielen Betroffenen helfen Entspannungsmethoden wie zum Beispiel Yoga, autogenes Training oder Muskelentspannung nach Jacobson. Übergewicht sollte abgebaut werden. Oft hilft es dabei, für eine oder zwei Wochen ein Essprotokoll zu führen und die verzehrten Speisen und Getränke zu notieren. Achten Sie da­rauf, nicht zu viel auf einmal zu essen, kleinere Portionen über den Tag verteilt sind besser.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

