Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 22. November 2021

Stress schadet dem Magen

Die Woche geht mit einem Mond im Wasserzeichen Krebs los. Diese Energie ist in der Astrologie dem Magen, der Galle und dem Brustbereich zugeordnet. Stress und Ärger schaden an Krebs-Tagen besonders dem Magen. Hat sich der Stress im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen geschlagen: Die ätherischen Öle im Dill beruhigen und entkrampfen den Magen. Wirkungsvoll sind Dillsamen in Form von Tee: Dazu 1 bis 2 TL zerstoßenen Dillsamen mit 100 ml kochendem Wasser aufgießen und bedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen und trinken. Am besten zweimal täglich verabreichen.

Tipp des Tages:

Kräutertee tut dem Magen gut.

