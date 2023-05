Das Gesundheits-Horoskop für Donnerstag, 13.6.2019

Die Blase macht Probleme​

An Skorpion-Tagen ist nicht nur weiterhin das Blasen- und Nieren-System gefährdet, auch typische Frauenbeschwerden können sich verstärken. Betroffen sind vor allem diejenigen Frauen, die im Geburtshoroskop über viel Skorpion-, Stier-, Wassermann- und Löwe-Energie verfügen. Sitzbäder mit Scharfgarbe können in vielen Fällen eine Verminderung der Beschwerden nach sich ziehen. Auch die Wärmflasche sollte nicht zu weit entfernt von Ihnen liegen. Da sich heute auch Mond und Uranus in Opposition treffen, wird man ganz schnell von innerer Unruhe erfasst. Stress macht einem zu schaffen.

Tipp des Tages: Nicht zu viel zumuten heute.

