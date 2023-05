Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 16.6.2019

Jupiter macht gute Laune​

Heute treffen sich Mond und Jupiter in Konjunktion. Das macht gute Laune und kleine Zipperlein sind schnell auskuriert. Der Mond steht im Schützen und jetzt kann man gegen unschöne Dellen, die so genannte Cellulite, an Oberschenkeln, Hüfte und Bauch angehen. Beginnen Sie den Tag mit Wechselduschen, bürsten Sie Ihre Haut mit einer weichen Bürste während des Duschens ab, an­schließend mit einem guten Gewebestrafföl die Haut massieren. Zu schwachem Bindegewebe neigen ganz besonders die Zeichen mit Schütze-, Fische-, Zwillinge- und Jungfrau-Energie.

Tipp des Tages: Den Körper mit duftenden Ölen verwöhnen.

