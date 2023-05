Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 22.7.2019

Nelkenöl lindert Zahnschmerzen

Um die Mittagszeit wechselt der Mond in den Widder. An Widder-Tagen sind die Zahnarztpraxen meist überfüllt, da an diesen Tagen Sünden in der Zahnpflege gnadenlos gebüßt werden. Auch Kopfverletzungen kommen häufiger vor. Gefährdet sind die Zeichen mit Widder-, Waage-, Krebs- und Steinbock-Energie. Tipp bei Zahnbeschwerden. Das A und O von gesunden Zähnen und Zahnfleisch ist eine richtige und regel­mäßige Mundhygiene. Kontrollbesuche beim Zahnarzt sind ein Muss. Bei Zahnfleischentzündung können die Schmerzen mit Nelken- oder Teebaum­öl gelindert werden.

Tipp des Tages: Am Abend sich mit Freunden treffen.

