Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 29.7.2019

Viel Wasser trinken stärkt den Geist

Ihre geistigen Kräfte sind heute etwas geschwächt. Arbeiten, die viel Konzentration erfordern, wollen nicht richtig gelingen. Schuld ist der Zwillinge-Mond, der besonders die Aufmerksamkeit von denen schwächt, die über viel Jungfrau-, Zwillinge-, Schütze- und Fische-Energie verfügen. Trinken Sie viel Wasser, gehen Sie zwischendurch an die frische Luft und essen Sie nur leichte Kost. Nervös bedingte Atembeschwerden bis hin zu Asthmaanfällen könnten in diesen Tagen häufiger auftreten. Operationen im Bereich der Hände und Arme nur in dringenden Fällen.

Tipp des Tages: Zum Frühstück gibt es ein Müsli.

