Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 4.8.2019

Gymnastik hilft bei Verspannungen

Stellen Sie heute einen Ernährungsplan auf. Achten Sie darauf, dass dieser auch in Zukunft konsequent eingehalten wird. All jene, die in ihrem Horoskop Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- und Schütze-Energie haben, vertragen jetzt viele Speisen nicht. Meiden Sie Mehlspeisen, Hülsenfrüchte und zu fette Speisen. Der Jungfrau-Mond eignet sich gut, um mit Gymnastik bestimmten körperlichen Problemen vorzubeugen, z. B. Gelenkproblemen, Verspannungen. Das Sammeln von Heilkräutern macht Spaß und die Wirksamkeit dieser Kräuter ist jetzt sehr hoch. Am Abend ist ein Spaziergang noch sehr effektiv.

Tipp des Tages: Lassen Sie das Abendessen ausfallen.

