Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 24.2.2019

Raus an die frische Luft mit Ihnen​

Der Skorpion-Mond trifft sich mit Mars in Opposition. Das erhöht die Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten und entzündliche Krankheiten, z. B. an der Blase, erheblich. Beugen Sie deshalb rechtzeitig vor, ernähren Sie sich vitaminreich, raus an die frische Luft mit Ihnen. Gönnen Sie sich einen langen Spaziergang. Auch Wechselduschen oder regelmäßige Saunagänge härten ab und bringen neue Energie. Gefährdet, sich einen Infekt einzuhandeln, sind die Zeichen mit Wassermann-, Stier-, Löwe- und Skorpion-Energie. Am Abend sollten Sie sich Ruhe gönnen und mal wieder ein Buch lesen.

Tipp des Tages: Planen Sie einen langen Spaziergang ein.

