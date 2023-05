Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 22.2.2019

Gönnen Sie sich etwas Schönes​

Der Waage-Mond fordert diesmal besonders die Zeichen mit Waage-, Widder-, Krebs- und Steinbock-Energie auf, viel zu trinken, um die Nieren zur Tätigkeit anzuregen. Eine Nierenerkrankung hat man sich schnell eingefangen, wird sie aber nicht so schnell wieder los. Der Mond ermuntert uns zu meditieren, in uns zu gehen. Er unterstützt alles, was mit unserem seelischen Wohlbefinden zu tun hat. Lassen Sie es sich heute richtig gut gehen. Lesen Sie ein Buch, gehen Sie mit Freunden aus, lassen Sie Naturerlebnisse auf sich wirken. Ihre Seele dankt es Ihnen. Sie fühlen sich wie neugeboren.

Tipp des Tages: Machen Sie sich einen frisch gepressten Saft.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !