Es sieht ganz so aus, als ob Ihrer Einladung in diesem Jahr alle folgen möchten. Sonne, Mond, Mars und Saturn stehen während der Feiertage äußerst günstig und machen Sie somit zum Mittelpunkt Ihrer Familie oder Ihres Freundeskreises . Vollkommen mühelos schaffen Sie alles, was Sie sich vornehmen. Reisen stehen dieses Weihnachten übrigens ebenfalls unter einem guten Stern.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!