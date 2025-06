Diese 3 Sternzeichen verbringen die Woche ab dem 16.06.2025 unter einem Himmel voller Chancen!

Sie bekommen in dieser Woche Besuch, liebe Jungfrau! Gleich am Dienstag betritt Powerplanet Mars Ihr Zeichen und wird Sie in und durch den Sommer begleiten. Neben Mars wollen auch Venus und Jupiter Gutes für Sie tun. Sie stärken Ihren Sinn für Gemeinschaft. Das führt dazu, dass Sie jetzt wertvolle Momente mit Ihren Liebsten verbringen und sich von den Menschen in Ihrem Umfeld inspirieren lassen. Wir profitieren immer davon, unsere Perspektive zu wechseln. Eventuell ist bei den wertvollen Begegnungen dieser Woche ja auch Mr. oder Mrs. Right dabei...

Der Tipp der Sterne für die Woche: Mit Mars in Ihrem Zeichen rückt außerdem Ihre Gesundheit in den Fokus. Tun Sie etwas für sich! In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist.