Das Leben ist nun mal kein Ponyhof, sondern es besteht aus harter Arbeit. So die Meinung des Steinbocks. Doch das stört ihn auch gar nicht weiter. Schließlich schätzt er das am meisten, für das er ganzen Einsatz bringen musste. So wie sein tierischer Artgenosse macht er sich auf den Weg nach oben, um die höchsten (Karriere-)Berge zu erklimmen. Dabei setzt er seine Schritte mit Bedacht. Denn er weiß: Was von vornherein gründlich durchdacht ist, bringt ihn auf lange Sicht einfach weiter als ein Schnellschuss.

Wenn er so in seine Pflichten vertieft ist, wirkt er fast schon stoisch. Nein, hetzen kann man ihn nicht, er wählt lieber ein bedächtiges Tempo. Doch dafür verfügt er über immense Ausdauer, und so kommt er doch oft vor allen anderen ins Ziel. Und das mit einem einwandfreien Ergebnis. Genaues Arbeiten liegt ihm quasi im Blut.

