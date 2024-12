Die Glücksbotschaft für Samstag: 14. Dezember 2024

Kraftzahl: 17

Heimeliger Abend bei Kerzenschein

Erkennen und schätzen wir den Wert von Seelenfreunden.

Seelenwort: Früher lasen Omas in der Adventszeit den Kindern Weihnachtsgeschichten vor. Es war eine Zeit der Besinnlichkeit, die uns Kinderseelen bezauberte. Können wir in unseren Familien heute ähnliche Stimmung auf unsere Weise entstehen lassen?

Chance: Wenn Du Kinder hast: Singt doch gemeinsam ein Lied, das in diese Zeit passt. Oder hört es Euch wenigstens von der CD an. Geht am späten Nachmittag hinaus und schaut die Lichter an.