Frage der Woche: Wem kann ich wirklich vertrauen?

Menschen mit einem mangelnden Urvertrauen haben es schwer im Leben. Oft sind lange Psychotherapien notwendig, um das Versäumte nachzuholen.

Die Astrologie bietet aber auch einen anderen Weg an. Sie sagt, dass man bei fehlendem Urvertrauen einen leichteren Zugang zu einer höheren Qualität des Vertrauens bekommen kann. Sie sagt, dass man dann ein kosmisches Urvertrauen entwickeln kann.

Wenn man also kein großes Vertrauen zum Geschehen auf der Erde besitzt, bekommt man dafür ein größeres Vertrauen zu seinem Schutzengel, zu Gott oder anderen höheren Instanzen.

Fügt man sich der astrologischen Deutung, findet man eine andere Einstellung zu seiner psychologischen Prägung. Es steht ja sozusagen im Horoskop, ob jemand Vertrauen entwickeln kann oder nicht.

Die Eltern, die einem Kind kein Vertrauen entgegenbringen, folgen sozusagen einem höheren, kosmischen Plan. Wer diese Einsicht verinnerlicht, kann seinen Eltern verzeihen – auch dann, wenn ihre Erziehung keine ausreichende Basis für Vertrauen schuf.

Das Erstaunliche nun ist, dass Menschen, die sich nicht mehr an psychologischen Vorgaben orientieren, sondern an kosmischen, die also ein höheres Vertrauen entwickeln, mit der Zeit auch wieder Vertrauen an menschlichen Vorgängen bekommen. Der Kosmos, der Himmel, verleiht ihnen die Sicherheit, auch wieder Menschen zu vertrauen. Zugleich wird man dann auch selber wieder vertrauenswürdiger und strahlt etwas aus, was anderen Menschen das Gefühl von Vertrauenswürdigkeit verleiht.

Letztendlich entsteht neuer Mut, denn Vertrauen ist mit „sich trauen“ verwandt und damit mit Mut.