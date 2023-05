Frage der Woche: Wie kann ich mir jetzt meine Wünsche erfüllen?

Tauchte in der Geschichte der Astrologie ein so günstiges Gebilde wie ein Drache am Himmel auf, war das immer ein Omen für besonderes Glück. Man könne, so glaubte man im Mittelalter, auf so einen Glücksdrachen seine Wünsche legen, und er würde sie hinauftragen in den Himmel. Dann könnte man darauf warten, dass sie in Erfüllung gehen.

Vielleicht ist es tatsächlich so einfach, ich habe selbst wenig Erfahrung, denn diese Figur ist äußerst selten am Himmel. Ich bin allerdings sicher, dass Wünsche nur dann in Erfüllung gehen, wenn sie vom Himmel „genehmigt“ werden.