Horoskop: Liebe Fische, so können Sie sich etwas von der Sternschnuppe wünschen!

Folgen Sie der Sternschnuppe, die jetzt vom Himmel in Ihr Leben fällt. Schließen Sie die Augen, Sie sehen das Licht vor sich. Folgen Sie ihm, es führt Sie zu einem alten, wunderschönen Haus am Meer, in dem Ihr Glück wohnt. In dem alles so ist, als wäre Ihr sehnsüchtigster Wunsch bereits in Erfüllung gegangen. Ihr Leben hat sich verändert, es ist von diesem Glücksgefühl geprägt. Ihre tiefe Versenkung in diese Vorstellung wird den Wunsch erfüllen.

Hier geht es zum Jahreshoroskop 2012!