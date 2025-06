Neumond im Juni 2025: Große Gefühle und neue Antriebskraft!

Der Neumond im Krebs kann emotional werden, da er Sie dazu einlädt, noch mehr bei sich anzukommen und die Türen zu Ihrer Gefühlswelt weit aufstößt. Sollten Sie sich gerade mehr Geborgenheit, Schutz und tiefe Verbundenheit wünschen, kann dieses Ereignis der ideale Anlass für Sie sein, um diesen Bedürfnissen Raum zu geben. Fühlen Sie Ihre Emotionen. Es könnte sein, dass sich jetzt Blockaden lösen, die Sie die letzten Wochen zunehmend belastet haben.

Diesen Monat trifft der Neumond in einer Konjunktion auf Jupiter, was persönliche Weiterentwicklung - wie auch immer diese aussehen mag - nur noch mehr fördert. Nutzen Sie diese Kräfte, die Ihnen unter die Arme greifen wollen. Der Glücksplanet ist übrigens gerade auch erst in den Krebs gewechselt und wird hier noch eine ganze Zeit lang verweilen.

Dieser Neumond ist ein wunderbarer Reminder daran, dass man auch im Alltag seinen Bedürfnissen nachgehen und mehr Selbstfürsorge integrieren kann. Das bedeutet auch, dass Sie sich bei Bedarf von Menschen distanzieren, die Ihnen Energie rauben. Hier können Sie sich fragen: Was würde mir jetzt guttun? Was brauche ich, um mein Wohlbefinden zu stärken? Aber auch: Wer raubt mir Energie?

Ganz wichtig ist es, Self-Care nicht mit Egoismus zu verwechseln. Selbstfürsorge ist notwendig, um ein ausgeglichenes Leben zu führen und sich, wenn nötig, selbst zu schützen.