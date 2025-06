Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 16. bis 22. Juni 2025

Wir verabschieden den Frühling und begrüßen den Sommer in dieser Woche ab dem 16. Juni. Der Mond ist an unserer Seite und ein echter Stimmungsmacher, jedoch leider nicht nur positiv. Mal himmelhoch jauchzend, mal tief betrübt.... Doch das Auf und Ab hat auch sein Gutes! Es zeigt uns, wie eng unsere Emotionen mit den Mondphasen verknüpft sind. Kaum ein anderer Himmelskörper hat so einen starken Einfluss auf uns.

