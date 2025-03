Ihr Mantra des Tages für Montag: 17. März 2025

Das Mantra

"Ich habe die Konkurrenz im Auge, aber bleibe dennoch ganz bei mir!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Woche startet mit ausgefahrenen Ellenbogen. Das kommt durch das Mond-Quadrat-Pluto, das die Menschen rücksichtslos und gereizt macht. Erfolg wird uns missgönnt und man sägt an unserem Stuhl. Beruflich will man uns unbedingt Steine in den Weg legen, das kann sogar bis hin zum Mobbing gehen. Aber auch privat neiden uns unsere Mitmenschen das Schöne in unserem Leben. Alles Schöne wird bemängelt und unsere Partnerschaft kritisiert. Das kostet Nerven.