Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 17. bis 23. März 2025

Das Mantra der Woche: "Ich nehme das Licht auf, das der Frühling jetzt in mein Leben bringt!"

Nun ist der Frühling offiziell angekommen – am Donnerstag ist kalendarischer Frühlingsbeginn. Das allein gibt viel Kraft und Energie, weil wir wieder mehr Licht und Wärme und damit auch mehr Zuversicht haben. Und die können wir in dieser Woche gut gebrauchen. Generell sollten wir uns jeden Tag vornehmen, gute Laune zu haben und das Beste aus allem zu machen, was auf uns zukommt. Es ist auch nicht alles schwierig oder anstrengend.

Das Universum hat auch das eine oder andere „Zuckerl“ für uns parat. Mal abgesehen von diversen Mond-Quadraten, wirken auch viele positive Energien. Zwar erst ab Donnerstag, aber der wird richtig gut. Die Sonne ist in den Widder gewandert und das gibt enormen Auftrieb. Zusätzlich geht sie mit Neptun eine Konjunktion ein, was uns einen Hauch Mystik und Magie bringt. Unser sechster Sinn lässt uns vieles erahnen, was sonst im Verborgenen ist.

Der Samstag wird dann ein ziemlich aufregender Tag. Venus und Pluto verbinden sich im Sextil. Da leben wir die Liebe und Leidenschaft so richtig aus. Da aber zusätzlich auch noch vier Mond-Quadrate wirken, sollten wir auch Vorsicht walten lassen. Ohne Verständnis und Rücksicht könnte da sehr schnell etwas aus dem Ruder laufen. Also: Nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, lieber auf die innere Stimme hören. Die flüstert uns auch inmitten von tosenden Gefühlsstürmen immer die richtigen Worte ein.

Der Sonntag entschädigt uns aber dann für alles, was nicht ganz so gut war in den letzten Tagen. Die Sonne verbindet sich mit Venus und Pluto. Das heißt: Die Liebe überwindet alles. Und es wird noch besser, denn Pluto kann Körper, Geist und Seele heilen. Wir müssen nur auf ihn hören und uns selbst und den Menschen Fehler vergeben – so erfahren wir ganzheitliche Heilung.