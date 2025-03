Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 18. März 2025

Das Mantra

"Ich achte privat und beruflich auf das Kleingedruckte."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch heute müssen wir noch kämpfen. Es wirken zwar keine besonderen Aspekte, aber wir haben noch an dem zu knabbern, was gestern alles auf uns eingeprasselt ist. Kein Wunder, dass wir allen und jedem misstrauen, aus Angst, dass man uns erneut verletzten oder über den Tisch ziehen will. Und so ganz unberechtigt ist diese Angst auch nicht. Darum ist es wichtig, dass wir klaren Kopf bewahren, wir uns nicht provozieren oder ablenken lassen, während man uns hintergeht. Bevor wir heute unter einen Vertrag oder Geschäftsabschluss unsere Unterschrift setzen, lesen wir jedes Wort doppelt und dreimal, so wird alles gut gehen!