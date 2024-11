4. November 2024: Sie dürfen sich was wünschen.

Endlich haben Sie den Elan, um mit der Diät oder mit einem neuen Fitnessprogramm zu starten. Dank Jupiter halten Sie garantiert durch. Oder melden Sie sich zu einem Tanzkurs mit heißen Rhythmen an, z. B. Salsa – Herz und Kreislauf kommen dabei so richtig in Schwung und Ihre Stimmung wird positiv beeinflusst. Sie dürfen ruhig mal so richtig aus der Puste kommen. Ende November sollten Sie einen Check-up beim Hausarzt einplanen. Das kann nicht schaden.

Diesen Monat wissen Sie gar nicht, was Sie zuerst machen sollen, so viele Ideen und Vorhaben wie in Ihrem Kopf rumschwirren. Und hier liegt ein kleines Problem verborgen, vor lauter Aktionen verzetteln Sie sich ganz leicht und verlieren die wichtigen und für Sie lukrativen Dinge aus den Augen. Machen Sie sich einen Plan, schreiben Sie auf, was Vorrang hat und was noch warten kann. Im Job kommen ab 4. neue Herausforderungen auf Sie zu, die Sie mit Bravour meistern.

Sie ziehen Menschen magisch an, was für Singles aufregende neue Begegnungen bedeuten könnte. Sie werden diesen Monat von den kosmischen Energiefeldern dorthin geführt, wo der Mensch anwesend ist, der für Sie bestimmt ist und der ebenfalls alleine ist. Da sprühen aber dann ganz gewaltig die Liebesfunken. In Ihrer Beziehung können Sie die Bindung zu Ihrem Liebling vertiefen.

Ihr kostenloses Monatshoroskop: Liebe, Karriere, Gesundheit und Glückstage

Astrologin Christine Schoppa hat für Sie in die Sterne geschaut. Im Monatshoroskop verrät sie Ihnen, ob Sie sich auf romantische Stunden mit Ihrem Partner freuen dürfen oder ob in der Liebe ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft nötig ist. Vielleicht starten Sie aber auch im Job richtig durch oder müssen ein bisschen mehr für Ihre Fitness tun? In Ihrem persönlichen Monatshoroskop erfahren Sie es.

Außerdem lesen Sie, an welchen Tagen Sie ganz besonders viel Glück haben und sich auf die eine oder andere Überraschung der Sterne freuen dürfen. Und sollte Ihr Monatshoroskop einmal prophezeien, dass Ihnen Stress und Streit drohen, umso besser! Denn wenn Sie schon vorher gelesen haben, dass es Ärger geben könnte, können Sie sich innerlich darauf einstellen. So sind Sie bestens auf alle Hindernisse vorbereitet.

