Der Löwe pfeift auf Understatement. Er ist schließlich stolz auf das, was er ist und was er leistet, und will, dass das auch entsprechend gewürdigt wird. Es kommt nicht von ungefähr, dass er der König des Tierkreises ist, auch menschliche Löwen fordern eine Vormachtstellung ein. Doch das machen sie auf so charmante Art und Weise, dass ihnen deshalb niemand böse ist. Zumal der Löwe nicht nur auf sein Wohl achtet, sondern auch darauf schaut, dass es den Menschen in seinem Umfeld gut geht.

Sein Großmut kennt keine Grenzen und sein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit ist legendär. Der Löwe wird von der Sonne regiert, und so wie diese strahlt auch er und verbreitet um sich Wärme und gute Laune. Kein Wunder, dass er bei anderen so beliebt ist. Zumal er immer eine gute Freizeitidee hat und damit für Abwechslung im Alltag sorgt.

