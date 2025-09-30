LIEBE:

Liebe Waage, Ihre Liebessterne funkeln ab dem 14. prächtig. In Ihrer Partnerschaft kann das Miteinander im Oktober perfektioniert werden. Kleine Verrücktheiten können das Salz einer Beziehung sein – schrecken Sie also nicht vor kindischen Ideen zurück, um Ihrem Schatz Ihre Liebe zu beweisen. Und für Singles steht ein geheimnisvoller Flirt in den Sternen.

KARRIERE:

Ihre beruflichen Aussichten für den Oktober sind glänzend! Schon in den ersten vier Tagen geht Ihnen die Arbeit ohne viel Mühe von der Hand. Falls Sie auf Arbeitssuche sind, sollten Sie diese günstige Phase zum Verfassen von Bewerbungsunterlagen oder für Vorstellungsgespräche nutzen. Die Sonne in Ihrem Zeichen lässt den Monat positiv und erfreulich ausklingen.

GESUNDHEIT:

Alle Maßnahmen, die Sie diesen Monat für Ihre Gesundheit ergreifen, zeigen eine starke und schnelle Wirkung. Ihnen hilft vor allem Pluto, der Ihnen Ausdauer, Kraft und Wohlbefinden schenkt. Sollte Sie mal das eine oder andere Zipperlein plagen, dann ist das so schnell weg, wie es gekommen ist.

GLÜCKSTAGE:

7. Oktober 2025: Sie sind fitter denn je.

14. Oktober 2025: Neue Erfahrungen bringen Sie weiter.

25. Oktober 2025: Sie fühlen sich einfach nur blendend.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.