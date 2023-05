Die Augen jucken und brennen

Haben Sie das Gefühl, Sand in den Augen zu haben? Möchten Sie ständig am Auge reiben? Dahinter steckt häufig ein so genanntes trockenes Auge. Dabei nimmt die Tränenflüssigkeit ab, der Augapfel ist nicht mehr richtig vor Umwelteinflüssen geschützt. Wer viel am Bildschirm arbeitet, leidet häufig darunter. Wird es nicht behandelt, kann sich die Bindehaut entzünden. Auslöser können auch Zugluft, verrauchte Räume, starke UV-Strahlung oder allergische Reaktionen auf Kosmetika sein. Insbesondere bei Löwe-Mond sollte darauf geachtet werden, diese Auslöser zu meiden.

Tipp des Tages: Beginnen Sie den Tag mit einem Lächeln.

