Die Natur tut Ihrer Seele gut

Wenn der Mond in der Waage steht, dann kann man seiner Seele Gutes tun. Alles, was man jetzt dafür tut, wird besonders lange gespeichert, man zehrt länger davon. Also, machen Sie heute nur, was Ihnen Spaß macht. Genießen Sie die Eindrücke der Natur, lassen Sie sich inspirieren von dem Grün der Blätter, von den Wiesen und Feldern, von dem sanften Rascheln der Blätter im Wind. Suchen Sie sich einen ruhigen Platz und lauschen Sie den Geräuschen der Natur. Das ist wie eine Meditation. Sie können dabei so herrlich Kraft und neue Energie tanken. Das tut einfach gut.

Tipp des Tages: Tanzen Sie nach Ihrer Lieblingsmusik.

Erfahren Sie alles über Tarot und ziehen Sie Ihre Tarot-Karten...