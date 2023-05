Partnerhoroskop: Fische & Wassermann - Ein Beziehungsfeuerwerk!

Fische & Wassermann sind unterschiedlich. Doch das macht den Reiz aus! Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Die Entwicklung dieser Beziehung ist spannend. Denn es prallen gleich viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf einander. Ein Beziehungsfeuerwerk ist vorprogrammiert! Das Partnerhoroskop erklärt Ihnen, warum.

Die Sternzeichen Fische und Wassermann haben vor allem eins gemeinsam: Sie sind "Weltflüchter". Typische Fische haben eine reiche innere Welt. Ihre Träume perfektionieren sie gerne und diese sind oft bunter für sie, als die wahre Welt. Sie leben gerne in ihrem Luftschloss und möchten da nicht unbedingt gerne raus. Ihnen ist alleine nicht langweilig, denn ihre Träume beschäftigen sie viel.

Der Wassermann fällt gerne auf und möchte bloß nicht durchschnittlich sein. Dafür ist er zu selbstbewusst. Grundsätzlich ist das nicht schlecht. Die einzige Gefahr ist, dass dieses ausgeprägte Selbstbewusstsein sich irgendwann in einen Egokult verwandelt. Dieses extrovertierte Sternzeichen sucht gerne neue Kontakte aus, für eine Liebesbeziehung ist er auch bereit.

Beide unterscheiden sich also in ihren Lebenseinstellungen. Der Wassermann ist sehr in dem "hier und jetzt" verankert. Fische sind der Gegenwart gegenüber viel entspannter, weil sie auch an ein Leben "danach" glauben. Dadurch kann es zu Auseinandersetzungen zwischen Fisch und Wassermann kommen.

Unbewusst hat jedes Sternzeichen eine große "Idee", wie eine Partnerschaft funktionieren soll. Wenn der Partner mit seinen Entscheidungen dieser Idee nicht entspricht, kommen Vorwürfe vor. Es kann sogar dazu kommen, dass einer sich "verraten" fühlt. Kommunikation ist also wichtig für diese Beziehung. Lassen Sie sich von den Auseinandersetzungen nicht entmutigen. Denn sobald Sie ihre Probleme klären, herrscht Harmonie.

Fische sind ein Wasserzeichen, und der Wassermann ist dem Element Luft zugeordnet. Wenn beide zusammenkommen, wird das wie Champagner. Angenehm und prickelnd!