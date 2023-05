Partnerhoroskop: Stier & Skorpion - ergänzen Sie einander?

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Was in einem fehlt, wird von dem anderen ergänzt. Und so lernt man Welten und Perspektiven kennen, die einem bisher nicht vorgekommen sind. Das bereichert und erweitert die Horizonten. Schließlich soll es in einer Liebesbeziehung, wie allgemein im Leben, immer vorwärts gehen.

Das Partnerhoroskop Stier & Skorpion zeigt: Sie merken sofort die Unterschiede zwischen Ihnen. Aber diese werden Sie nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil: Sie werden von ihnen sehr angetan sein.

Der Stier ist ein Frühlings-Tierkreiszeichen. Selbstbewusst und lebensbejahend, will der Stier ein schönes Leben genießen. Er gibt gerne Geld genau für die Dinge aus, die seiner Meinung dieses schöne Leben kennzeichnen. Ein schickes Auto, ein elegantes Haus, teures Essen – all das ist wichtig für ihn. Er nimmt sich schon wichtig genug, um sein Leben entsprechend einzurichten.

Der Skorpion dagegen ist ein herbstliches Sternzeichen. Seine Gedanken sind beflügelt und nicht zu bremsen. Er betrachtet alles in der Gesamtheit. Was Geldausgaben angeht, schätzt der Skorpion Kunst und Kultur, auch Bildung.

Der Skorpion und die Versuchungen der Macht