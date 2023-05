Partnerhoroskop: Wassermann & Fische - wird es Liebe?

Wassermann und Fische können ein schönes Paar werden! Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Diese Mischung von Elementen in der Kombination macht sie nur spannender! Denn der Wassermann ist der Luft zugeordnet und Fische sind ein Wasserzeichen. Daraus kann eine prickelnde Beziehung entstehen – wie Champagner.

Beide Sternzeichen sind gleichzeitig extrem ähnlich und doch unterschiedlich. Eine auffallende Gemeinsamkeit gibt es trotzdem: Beide möchten alles andere als durchschnittlich sein. Beide brechen aus der Masse heraus und sind mit ihren Identitäten völlig im Einklang.

Doch in diesem Sinne gibt es wiederum Unterschiede, weiß das Partnerhoroskop "Wassermann & Fische". Fische sind so bereit zum einfühlen und so empfindsam, dass sie von jeder neuen Bekanntschaft beeinflusst werden können. Was nicht selten zu Seitensprüngen in der Beziehung führen kann. Fische sehen dem Leben grundsätzlich locker entgegen. Denn Ihre Lebenseinstellung lautet: Alles ist eher irgendwann vorbei. Auch deswegen ist ihre innere Traumwelt so reich.

Der Wassermann dagegen beschäftigt sich viel mehr mit dem "hier und jetzt". Dieses Sternzeichen will das Leben nach seinen Wünschen zu 100% ausleben. Die Gefahr bei seinem ausgeprägtem Selbstbewusstsein besteht darin, dass es sich allmählich zu einem Ego-Kult um seine Person verwandeln kann. Davon könnten ihn aber Fische erfolgreich abhalten. Mit ihrer lockereren Art machen sie ihn auf die kleinen Freuden im Leben aufmerksam.

Fische sind weniger extrovertiert als der Wassermann. Das kann in einer Beziehung zunächst zu Missverständnissen führen. Das Partnerhoroskop "Wassermann & Fische" sagt: Sie müssen einander genug Entfaltungsraum für ihre Unterschiede geben.