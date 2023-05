Partnerhoroskop: Wassermann & Skorpion - wie vertragen sie sich?

Wassermann und Skorpion müssen sich mit vielem auseinandersetzen. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Die Kombination aus Wassermann & Skorpion braucht laut Partnerhoroskop ganz viel Mut! Denn beide Sternzeichen sind derartig widersprüchlich, dass eine Paarung ziemlich anstrengend sein kann. Funktioniert die Beziehung trotzdem? Das Partnerhoroskop "Wassermann & Skorpion" verrät es.

Der Wassermann sehnt sich nach Licht und Freude im Leben. Unter vielen Menschen fühlt er sich wohl. Ganz anders der Skorpion. Er trachtet nach dem Dunkeln. Seine Haltung anderen gegenüber ist grundsätzlich misstrauisch. Bevor er irgendetwas tut, überprüft er seine Informationen zehnmal.

Den Wassermann könnte er zwar als genial sehen, aber gleichzeitig auch als völlig verköpft. Diese Beziehung sieht nach einer Wahnsinnsliebe aus! Doch wie bekannt, gehen Liebe und Hass oft Hand in Hand.

Das bei dieser Kombination eindeutig gut funktioniert: Der Sex. Beide Sternzeichen sind lustvoll und zu allem bereit. Besonders der Skorpion ist einfach besessen von Leidenschaft. Der Wassermann ist immer für Experimente offen. In diesem Sinne passen sie wirklich zueinander.

Aber jeder findet in dem anderen gegenseitig das, was er in sich eher verbirgt. Der äußerlich verspielt wirkende Wassermann hat auch eine dunkle Seite. Und der Skorpion sehnt sich auch nach Sonne und Luft. Alles in gewissen Maßen macht jeden zu einem besseren Partner.

Laut Partnerhoroskop "Wassermann & Skorpion" wird diese Beziehung keine einfache sein. Denn es ist nicht immer leicht, in dem anderen das zu sehen, was man gerade zu verstecken versucht. Jeder muss versuchen, mit allen Seiten seiner Persönlichkeit im Einklang zu sein. Und sich nicht so darzustellen, wie es sein "soll" oder andere es gerne hätten.