Rührendes Video: Schönen Vatertag, Mama

In den USA ist am 21. Juni 2015 Vatertag. Ein Anlass für diese Menschen, ihren Müttern zu danken. Ihren Müttern? Ja! Aus einem rührenden Grund.

Da bleiben nicht mal die Augen der Protagonisten trocken.

Die Menschen in dem Video oben sind alles Kinder von alleinerziehenden Müttern. Und wie das so ist: die Einsicht darüber, was ihre Mütter eigentlich in all den Jahren für sie geleistet haben, kommt erst Jahre später. Oft erst im Erwachsenenalter.

In dem Video sagt eine Frau, dass ihre Mutter, um sie und ihre Schwester großzuziehen, eigentlich für zwei gearbeitet hat.

Ein Mann erzählt, wie seine Mutter ihn und seine zwei Brüder, also drei Jungs, ganz alleine großzog. "I don't know, how she raised three boys - with such grace." ("Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, drei Jungs großzuziehen - mit so viel Güte.") Sie gab ihnen damals sogar Tipps, um sich bei einem Kampf zu verteidigen. Er bringt es auf den Punkt: "She really is the most amazing mother but she really was an incredible father." ("Sie ist eine wirklich beeindruckende Mutter, aber sie war wirklich ein unglaublicher Vater.")

Dass das Video ausgerechnet von einer Toilettenpapier-Firma stammt, ist überraschend - aber die Macher des Videos schaffen es, sogar da eine Verbindung herzustellen: In Einblendungen sehen wir die Worte: "Some days she has to be softer, some days she has to be stronger, but every day she has to be both." ("An manchen Tagen musste sie sanfter sein, an manchen stärker, aber jeden Tag muss sie beides sein.")

Das Video ist in den USA gerade extrem erfolgreich: Obwohl es erst einen Tag online ist, hat es schon über 60.000 Aufrufe. Zu Recht, finden wir, und wischen uns eine Träne von der Wange - ja, vielleicht sogar ausnahmsweise mit etwas Toilettenpapier.

