Rune Gebo: Die Bedeutung der siebten Lichtrune

Wird Gebo als Rune gezogen, kann dies bedeuten, dass jemand in naher Zukunft Ihre Hilfe benötigt. Bieten Sie diese gerne an, achten Sie aber darauf, sich nicht ausnutzen zu lassen. Gebo lässt sich auch in Kombination mit den Mondphasen nutzen, die ebenfalls einen starken Einfluss auf uns ausüben. Bei zunehmendem Mond können Sie mit Gebo an Ihren Beziehungen arbeiten und bei abnehmendem Mond lassen sich am besten schlechte Angewohnheiten aus dem Leben streichen.

Die Rune zeigt ebenfalls an, dass das Universum Ihnen ein spirituelles oder emotionales Geschenk machen möchte. Dies geschieht genau dann, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Achten Sie einfach darauf, in gleichen Maßen zu geben und zu nehmen, um alles im Gleichgewicht zu halten. Dann kommt das Gute auch zu Ihnen.

Die Ziehung von Gebo deutet möglicherweise auf eine Einigung oder Versöhnung hin. Alte Konflikte lassen sich leichter beilegen und Sie können für einen harmonischeren Umgang mit Ihren Mitmenschen sorgen. Gebo kündigt damit eine besonders friedliche Zeit an. Es kann sogar eine neue Liebe in Ihr Leben treten oder eine bestehende Beziehung blüht wieder auf. Gut zu wissen: Gebo kann nicht umgekehrt gezogen und gedeutet werden.