Schütze: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für den Schützen: Nach einem Januar, in dem Sie das wenige Geld noch zusammenhalten müssen, werden Sie bis zum 13. Februar gute Geschäfte machen, wenn Sie nicht fest angestellt sind und durchaus jetzt mehr Gehalt fordern können. Im März neigen Sie dazu, zu viel Geld auszugeben, aber das kommt bis zum 16. April wieder herein. In den ersten beiden Juliwochen gelingt Ihnen etwas, das Ihnen so viel einbringt, wie noch nie Ihre Arbeit zuvor. Danach müssen Sie wieder sparen.

Was in diesem leichten, lockeren Jahr, in das Merkur so viel Fröhlichkeit trägt, schwerfällt. Aber dafür werden Sie mit Genügsamkeit und Bescheidenheit Ihre Existenz endgültig sichern. 2012 übt eine besondere Faszination auf Sie aus. Sie gehören zu den Menschen, die andere mit Ihrer Begeisterung und Ihrem Optimismus mitreißen. Man braucht Sie, das fühlt auch Ihr Partner oder eben jener Mensch, der Ihnen in diesem Jahr begegnen wird und der für Sie bestimmt ist.

Im Februar, März, April, Mai und dann besonders ab Juni empfinden Sie tiefe Gefühle, die Ihr Leben vollkommen verändern können. Wie gesagt, besonders ab Juni, wenn Jupiter aus Ihrem Gegenzeichen Zwillinge leuchtet und Ihnen Glücksmomente und ganz besondere Überraschungen schenkt, die Sie als kleine Wunder empfinden werden. Oder auch als große? Sie arbeiten etwas zu viel, packen zu viel auf einmal an, das macht Sie müde und anfällig für seelische Verstimmungen.

