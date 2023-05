Steinbock: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für den Steinbock: Sie überzeugen, Sie glänzen, schon in den ersten Januarwochen. Viel spricht dafür, dass man Ihnen bereits nach dem 15. eine bessere Position und natürlich auch mehr Geld anbieten wird. Aber der große, entscheidende finanzielle Durchbruch gelingt Ihnen zwischen dem 4. und dem 16. April, ein Gewinn, ein überraschendes Geschäft, der Buchvertrag, die Erbschaft – Merkur macht kleine Wunder möglich, in der Liebe hilft ihm Venus dabei.

rst steht Venus im Wassermann. Das lässt Sie in den ersten Januarwochen ungewöhnlich heiter wirken, offen für jeden Flirt, gesprächig. Das bringt Ihnen aufregende Kontakte. Dann taucht sie in die geheimnisvollen Fische, Sie fühlen sich vom Verbotenen, Fremden, Neuen angezogen. Sie könnten sich in eine gefährliche Affäre verstricken. Vorsicht, denn das lenkt vom eigentlichen Ziel dieses Jahres ab: die große Karriere , der Durchbruch, das Geld, zu dem Ihnen Merkur 2012 verhilft – bis Juni mit Hilfe von Jupiter, der Ihnen eine Art Glücksgarantie gibt.

Für eine gesicherte Existenz und ein ausgeglichenes Konto, auf das Merkur in der letzten Maiwoche, im September und Oktober die Euros zaubert. Natürlich dank Ihrer Arbeit, dank Ihres Engagements, von nichts kommt nichts. Sie schlagen einen vollkommen neuen Weg ein, bauen Ihren Einfluss aus, erklimmen eisige Höhen der Macht, die Sie sich nie zuvor zugetraut hätten. Und das macht Sie nicht krank vor Argst, sondern gesund vor Stolz.

