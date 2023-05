Valentinstag 2017: Horoskop für das Sternzeichen Fische

In diesem Jahr können Sie sich auf Ihren Zeichenplaneten Neptun verlassen – der steht nämlich in Ihrem Sternzeichen und verpasst Ihnen eine Extraportion Fantasie. Vielleicht entführen Sie Ihren Schatz kurzerhand in ein exotisches Restaurant oder Sie dekorieren am Abend Ihre Wohnung romantisch und kochen etwas Feines? Heute fällt es Ihnen nicht schwer, für Romantik zu sorgen, schließlich wissen Sie als verträumter Fisch am besten, wie man die Liebe am schönsten gestaltet. Das kommt bei Ihrem Schatz super an. Und auch Single-Fische gehen nicht leer aus.

