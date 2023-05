Valentinstag 2017: Horoskop für das Sternzeichen Wassermann

Sie sind ein origineller Ideenproduzent, der es liebt, am Valentinstag seine ganze Kreativität unter Beweis zu stellen. Sonne, Mond, Venus, Mars und Jupiter bieten nun wirklich alles, was das quirlige Wassermann-Herz begehrt. Selbst bei lang Liierten erwachen die Schmetterlinge im Bauch zu neuem Leben. Übertreiben Sie es trotzdem nicht, sonst erwartet Ihr Schatz von nun an nur noch extravagante Liebesüberraschungen von Ihnen. Ideal für den Valentinstag: ein handschriftlich verfasster Liebesbrief. Lassen Sie Ihrer literarischen Fantasie freien Lauf!

