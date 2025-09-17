Venus in der Jungfrau ab 19. September 2025: Diese 3 Sternzeichen feiern ein Liebes-Happy-End!

Mit Venus in der Jungfrau geht es nicht mehr so heißblütig und leidenschaftlich zu, wie noch zuvor in der Löwe-Zeit. Dafür liebt die Jungfrau jedoch ehrlich, beständig und unterstützt Ihre Herzensmenschen hingebungsvoll. Diese Liebesenergie überträgt sich mit dem Venus-Wechsel auch auf die anderen Sternzeichen. Zuverlässigkeit und Mitgefühl füreinander sind nun wichtiger als unverbindlicher Spaß. Das hilft vor allem Singles dabei, beständige Verbindungen aufzubauen oder für klare Verhältnisse in schwierigen Liebessituationen zu sorgen.

Statt großer Worte drückt sich die Liebe durch praktische Gesten aus, denn Venus im analytischen Erdzeichen Jungfrau schenkt einen sehr rationalen Blick auf Herzensdinge, Beziehungen und auch die Finanzen. Vielleicht wird der Müll pünktlich rausgebracht oder ein Tisch im Lieblingsrestaurant reserviert – es sind jetzt die kleinen Taten, die Großes bedeuten können.

Ob Sie nun Single oder vergeben sind, Sie können auch mehr Klarheit über Ihre Gefühle und Wünsche gewinnen und Ihr Leben mit mehr Weitblick gestalten. Da auch durch den aktuellen Jungfrau-Merkur eine klare Kommunikation herrscht, lassen sich Missverständnisse und Probleme schneller klären. Der Zeitpunkt ist reif, um die Partnerschaft auf den Prüfstand zu stellen: Möchten Sie langfristig mit dieser Person zusammenbleiben? Hat Ihre Liebe eine Zukunft? Welche gemeinsamen Schritte stehen als Nächstes an? Dafür können Sie endlich die nötigen Antworten finden.

Allerdings kann der Wunsch nach Perfektion bei einer Jungfrau schnell überhandnehmen. Achten Sie daher darauf, Kritik maßvoll zu äußern, denn zu viel davon kann die Romantik ersticken, Unsicherheiten hervorrufen und Frust auslösen. Schätzen Sie lieber die kleinen Gesten und das Gute im Alltag.

Jetzt aktuell: Monatshoroskop Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!