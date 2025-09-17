präsentiert von WUNDERWEIB.de
Venus-Wechsel

Venus in der Jungfrau ab 19. September 2025: Diese 3 Sternzeichen feiern ein Liebes-Happy-End!

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen

Venus in der Jungfrau bringt echte Liebe und tiefe Verbundenheit – drei Sternzeichen erleben besonders schöne Liebesmomente.

Am 19. September 2025, gegen 14:38 Uhr, wechselt Venus in das Zeichen der Jungfrau. Damit beginnt eine besondere Phase, in welcher unser Liebesleben mit mehr Nähe, Verlässlichkeit und Fürsorge bereichert wird. Vor allem drei Sternzeichen dürfen sich jetzt auf unvergessliche Liebesmomente freuen – sie erleben tiefe Gefühle und das schöne Gefühl, pünktlich zur Herbstzeit endlich angekommen zu sein. Diese magische Stimmung hält einige Wochen an, bis Venus am 13. Oktober weiter in die Waage zieht.

Auch spannend: Venus-Zeichen berechnen: So prägt der Planet Ihr Liebes- und Berufsleben

Venus in der Jungfrau: Es warten ruhige Liebesmomente und Erkenntnisse

Mit Venus in der Jungfrau geht es nicht mehr so heißblütig und leidenschaftlich zu, wie noch zuvor in der Löwe-Zeit. Dafür liebt die Jungfrau jedoch ehrlich, beständig und unterstützt Ihre Herzensmenschen hingebungsvoll. Diese Liebesenergie überträgt sich mit dem Venus-Wechsel auch auf die anderen Sternzeichen. Zuverlässigkeit und Mitgefühl füreinander sind nun wichtiger als unverbindlicher Spaß. Das hilft vor allem Singles dabei, beständige Verbindungen aufzubauen oder für klare Verhältnisse in schwierigen Liebessituationen zu sorgen.

Statt großer Worte drückt sich die Liebe durch praktische Gesten aus, denn Venus im analytischen Erdzeichen Jungfrau schenkt einen sehr rationalen Blick auf Herzensdinge, Beziehungen und auch die Finanzen. Vielleicht wird der Müll pünktlich rausgebracht oder ein Tisch im Lieblingsrestaurant reserviert – es sind jetzt die kleinen Taten, die Großes bedeuten können.

Ob Sie nun Single oder vergeben sind, Sie können auch mehr Klarheit über Ihre Gefühle und Wünsche gewinnen und Ihr Leben mit mehr Weitblick gestalten. Da auch durch den aktuellen Jungfrau-Merkur eine klare Kommunikation herrscht, lassen sich Missverständnisse und Probleme schneller klären. Der Zeitpunkt ist reif, um die Partnerschaft auf den Prüfstand zu stellen: Möchten Sie langfristig mit dieser Person zusammenbleiben? Hat Ihre Liebe eine Zukunft? Welche gemeinsamen Schritte stehen als Nächstes an? Dafür können Sie endlich die nötigen Antworten finden.

Allerdings kann der Wunsch nach Perfektion bei einer Jungfrau schnell überhandnehmen. Achten Sie daher darauf, Kritik maßvoll zu äußern, denn zu viel davon kann die Romantik ersticken, Unsicherheiten hervorrufen und Frust auslösen. Schätzen Sie lieber die kleinen Gesten und das Gute im Alltag.

Jetzt aktuell: Monatshoroskop Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Jungfrauen richten ihren Blick auf die Liebe

Liebe Jungfrau, mit Venus in Ihrem Zeichen spüren Sie sofort mehr Ausgeglichenheit und Lebensfreude in sich. Ihr Herz richtet sich jetzt ganz bewusst auf Ihr Liebesleben aus und Sie spüren eine Sehnsucht nach echter Verbundenheit. Wie wäre es, wenn Sie sich mal auf einer Online-Plattform umschauen oder ausgehen? Ihr natürlicher Charme kommt jetzt besonders gut an, und das Flirten fällt Ihnen leichter denn je. Vielleicht steht Ihre große Liebe schneller vor Ihnen, als Sie denken.

In festen Partnerschaften rücken Jungfrauen näher mit Ihrem Schatz zusammen. Gemeinsame Unternehmungen und tiefgründige Gespräche schenken Ihrer Beziehung neue Kraft und Verbundenheit und ein herrlicher Herbst erwartet sie.

Steinböcke genießen Herzklopfen und Zufriedenheit

Steinbock-Singles dürfen besonders aufmerksam sein, denn Venus spielt Amor und hält so manche Überraschung bereit. Unerwartete Begegnungen lassen Ihr Herz höherschlagen und vielleicht sind gleich mehrere Personen dabei, die von Ihrem Charisma fasziniert sind. Doch Sie spüren schnell, wer wirklich zu Ihnen passt, und treffen Ihre Wahl mit sicherem Gespür. Doch auch Ihr Single-Dasein können Sie in vollen Zügen genießen und Sie lassen sich sogar auf den ein oder anderen Flirt ein.

Vergebene Steinböcke erleben einen Aufschwung in ihrer Beziehung: Die Liebessterne schenken Ihnen frische Impulse, mit denen Sie Ihre Verbindung noch harmonischer und aufregender gestalten. Sie schaffen eine tolle Wohlfühlatmosphäre und sind offen für neue Abenteuer, auch im Schlafzimmer. Ihre Liebe blüht nun spürbar auf!

Stiere erleben ihr Happy End

Zu Monatsbeginn schien das Liebesglück noch in weiter Ferne, doch mit Venus in der Jungfrau wendet sich das Blatt für die Stiere. Ihre innere Stärke kehrt zurück, längst vergangene Enttäuschungen verblassen, und Sie sind bereit, sich wieder auf die Liebe einzulassen. Wie schön, dass da schon jemand ist, der Sie unbedingt erobern möchte! Öffnen Sie Ihr Herz, es könnte der Beginn einer wunderbaren Liebesgeschichte sein.

Auch für vergebene Stiere läuft es fantastisch. Sie und Ihr Schatz geben sich gegenseitigen Halt, stärken Ihr Vertrauen ineinander und schmieden gemeinsame Pläne für die Zukunft. Vielleicht läuten noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken?

Artikelbild und Social Media: Astrowoche.de & iStock (sololos, dottedhippo)

