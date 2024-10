Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, in der ersten Jahreshälfte lässt die Liebe noch ein wenig auf sich warten. Doch diese Zeit ist unglaublich wertvoll für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Sie können sich ganz in Ruhe auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche konzentrieren und sich darüber bewusstwerden, was Sie von der Liebe erwarten. Sie werden auch allein Ihr Leben unbeschwert genießen.

So richtig spannend wird es dann aber spätestens Mitte September. Venus sorgt für Flirtpotenzial und hat jemand erstmal Ihr Interesse geweckt, dann gelingt es Jungfrauen andere im Sturm zu erobern. Sie sind verführerisch, gewitzt und voller Selbstbewusstsein.

Gut möglich, dass sich um Sie als Single-Jungfrau gleich mehrere Verehrer*innen tummeln werden, und Sie sich zeitweise kaum entscheiden können. Ziehen Sie sich in dem Fall ruhig ab und an etwas zurück, wenn Ihnen alles zu viel wird. Sie müssen nicht sofort Nägeln mit Köpfen machen. Nach und nach werden Sie ohnehin die Spreu vom Weizen trennen und die richtige Person finden, mit der Sie eine Beziehung eingehen möchten.

Lesen Sie auch: Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Jungfrau