Merkur in der Jungfrau ab dem 2. September 2025: Diese 3 Sternzeichen gehen jetzt richtig durch die Decke!

Merkur, der Planet der Kommunikation, beeinflusst unsere Denkweise, Sprache und die Art, wie wir Wissen aufnehmen. Besonders spannend an seinem aktuellen Wechsel: Er tritt in das Zeichen ein, dessen Herrscherplanet er ist. In der Jungfrau fühlt sich Merkur zu Hause und seine Stärken entfalten sich dadurch besonders kraftvoll.

Während Merkur im Löwen zuvor für mehr Offenheit und Mut zum Risiko gesorgt hat, beginnt mit seinem Wechsel in die Jungfrau nun eine Phase der Vernunft und Ruhe. Im analytischen Denken ist dieses Sternzeichen unschlagbar und sein Ehrgeiz ist enorm. Das wirkt sich nun auch auf die anderen Sternzeichen aus, und es fällt besonders leicht, logische Zusammenhänge zu erkennen und die eigenen Gedanken auf den Punkt zu bringen.

Stehen wichtige Entscheidungen bei Ihnen an? Perfekt, denn diese lassen sich während dieser Merkur-Phase genau durchdenken, sorgfältig abwägen und Sie behalten auch bei Herausforderungen einen klaren Blick. Das liegt daran, dass strukturiertes Handeln und eine innere Stabilität dem Sternzeichen Jungfrau besonders leichtfallen. Die nächsten Wochen eignen sich perfekt, um neue Pläne für den weiteren Jahresverlauf zu schmieden, Erledigtes abzuhaken und sich weitere Ziele zu setzen.

Auch der Ordnungsdrang wächst und es lässt sich ordentlich ausmisten und aufräumen – egal, ob im Kleiderschrank oder im Keller. Im zwischenmenschlichen Bereich gelingt zudem eine klare Kommunikation: Die eigenen Gedanken offen mitzuteilen, fällt leichter und man setzt sich bewusster für die eigenen Wünsche ein. Das vermeidet auch Missverständnisse und Frust.

Die Jungfrau-Energie birgt allerdings die Gefahr, sich in Details zu verlieren oder vom eigenen Perfektionismus zu sehr ausgebremst zu werden. Versuchen Sie, sich nicht zu verzetteln, und gönnen Sie sich bewusst kleine Auszeiten, etwa mit entspannenden Morgenritualen, Atemübungen oder leichten Fitnesseinheiten, um Stress abzubauen.

