Merkur in der Jungfrau ab dem 2. September 2025: Diese 3 Sternzeichen gehen jetzt richtig durch die Decke!
Mit Merkur in der Jungfrau entgeht uns ab dem 02.09.25 nichts mehr. Besonders drei Sternzeichen haben einen Höhenflug.
Am 2. September, ab 15:20 Uhr, wechselt Merkur in das Zeichen Jungfrau. Zuvor stand er im temperamentvollen Löwen. Zusätzlich steht auch die Sonne noch bis zum 22. September in demselben Erdzeichen. Das bedeutet: doppelte Erdenergie, die Sie in den nächsten Wochen mit Bodenständigkeit und Klarheit unterstützt. Jedenfalls bis zum 18. September, wenn Merkur weiter in die Waage zieht.
Doch wie genau macht sich der Jungfrau-Merkur bemerkbar und welche drei Sternzeichen können mit ihm Großes erreichen? Das erfahren Sie hier.
Merkur in der Jungfrau: Das macht er uns zur Aufgabe
Merkur, der Planet der Kommunikation, beeinflusst unsere Denkweise, Sprache und die Art, wie wir Wissen aufnehmen. Besonders spannend an seinem aktuellen Wechsel: Er tritt in das Zeichen ein, dessen Herrscherplanet er ist. In der Jungfrau fühlt sich Merkur zu Hause und seine Stärken entfalten sich dadurch besonders kraftvoll.
Während Merkur im Löwen zuvor für mehr Offenheit und Mut zum Risiko gesorgt hat, beginnt mit seinem Wechsel in die Jungfrau nun eine Phase der Vernunft und Ruhe. Im analytischen Denken ist dieses Sternzeichen unschlagbar und sein Ehrgeiz ist enorm. Das wirkt sich nun auch auf die anderen Sternzeichen aus, und es fällt besonders leicht, logische Zusammenhänge zu erkennen und die eigenen Gedanken auf den Punkt zu bringen.
Stehen wichtige Entscheidungen bei Ihnen an? Perfekt, denn diese lassen sich während dieser Merkur-Phase genau durchdenken, sorgfältig abwägen und Sie behalten auch bei Herausforderungen einen klaren Blick. Das liegt daran, dass strukturiertes Handeln und eine innere Stabilität dem Sternzeichen Jungfrau besonders leichtfallen. Die nächsten Wochen eignen sich perfekt, um neue Pläne für den weiteren Jahresverlauf zu schmieden, Erledigtes abzuhaken und sich weitere Ziele zu setzen.
Auch der Ordnungsdrang wächst und es lässt sich ordentlich ausmisten und aufräumen – egal, ob im Kleiderschrank oder im Keller. Im zwischenmenschlichen Bereich gelingt zudem eine klare Kommunikation: Die eigenen Gedanken offen mitzuteilen, fällt leichter und man setzt sich bewusster für die eigenen Wünsche ein. Das vermeidet auch Missverständnisse und Frust.
Die Jungfrau-Energie birgt allerdings die Gefahr, sich in Details zu verlieren oder vom eigenen Perfektionismus zu sehr ausgebremst zu werden. Versuchen Sie, sich nicht zu verzetteln, und gönnen Sie sich bewusst kleine Auszeiten, etwa mit entspannenden Morgenritualen, Atemübungen oder leichten Fitnesseinheiten, um Stress abzubauen.
Schauen Sie hier nach, welchen Sternzeichen Merkur in der Jungfrau besonders guttut.
Stiere entdecken ungeahnte Chancen
Lieber Stier, vielleicht können Sie es sich noch nicht vorstellen, doch Merkur macht Ihnen im September Mut, Ihre berufliche Situation zu überdenken. Sie finden langsam Gefallen daran, Neues zu wagen und können sich eine gute Strategie überlegen, um sich den gewünschten Erfolg zu sichern. Spätestens am Monatsende können Sie stolz auf Ihre Entscheidung sein und wissen, dass es sich gelohnt hat, dranzubleiben.
Auch privat entdecken Sie, wie viel Freude es macht, alte Gewohnheiten zu hinterfragen und frischen Wind in Ihren Alltag zu bringen. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, es führt Sie jetzt sicher auf den richtigen Weg.
Krebse strahlen innere Gelassenheit aus
Mit Merkur in der Jungfrau läuft es für Sie, lieber Krebs, deutlich entspannter. Die vorherige Löwe-Phase hat Sie zu sehr gestresst, doch nun haben Sie alles unter Kontrolle. Ihr Organisationstalent können Sie wieder frei entfalten und das macht besonders am Arbeitsplatz Eindruck. Ihre Ideen bringen Sie voran und es könnte sogar eine Gehaltserhöhung drin sein. Fragen Sie ruhig nach!
Auch im Privatleben profitieren Sie von Ihrer neuen Klarheit, denn Sie schaffen es, Missverständnisse aufzulösen und harmonische Verbindungen zu stärken. Jetzt ist die ideale Zeit, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.
Jungfrauen nutzen ihre Stärken voll aus
Mit Merkur in Ihrem Zeichen bringen Jungfrauen ihre Interessen äußerst charmant und durchsetzungsstark voran. Sie laufen zur Hochform auf und können mit einem wachen Verstand alte Konflikte lösen. Sie finden ganz leicht die treffenden Worte und überzeugen Ihr Gegenüber mühelos. Nutzen Sie diese Wochen auch, um sich neue Ziele zu setzen und positive Veränderungen anzustoßen, jetzt stehen die Chancen besonders gut!
Auch Ihre Außenwirkung verändert sich positiv, denn Sie strahlen noch mehr Souveränität aus, die andere inspiriert und Ihnen viele sympathische Begegnungen beschert. Gönnen Sie sich zwischendurch aber auch kleine Momente der Selbstfürsorge. Das hilft, Ihr inneres Gleichgewicht zu bewahren.
