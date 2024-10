Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Stier

Ähnlich wie die Singles dürfen sich auch vergebene Stiere auf ein glückliches Venusjahr freuen. Sie stehen Ihrem Herzblatt treu zur Seite, unterstützen, wo Sie nur können, und verstehen es, zuhause für eine wunderbare Wohlfühlatmosphäre zu sorgen. Sie beide schwimmen gemeinsam auf der gleichen Wellenlänge und spüren eine tiefe Verbundenheit zueinander, die das Jahr über noch weiter wachsen wird.

In den Sommermonaten Juni und Juli schweißen gemeinsame Unternehmungen und Projekte Sie dann noch enger zusammen und sorgen zudem für eine willkommene Abwechslung. Doch es kommt noch besser, denn für so manchen vergebenen Stier könnten in dieser Zeit, und noch einmal im September, sogar die Hochzeitsglocken läuten.

Auch im goldenen Herbst fühlen Stiere sich wohl und geborgen in Ihrer Partnerschaft. Getrieben durch Ihre tiefe Zuneigung füreinander bietet sich die Jahreszeit bestens dazu an, die weitere Zukunft miteinander zu planen. Ob die Familienplanung, ein Umzug oder das gemeinsame Auswandern, Sie beide sind sich in jedem Fall einig.

Artikelbild und Social Media: Collage mit juliars/AdobeStock und Astrowoche.de