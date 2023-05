Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Nein, langweilig wird Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht so schnell. Dafür sind Sie viel zu aktiv, Sie blühen geradezu auf, wenn Sie neue Leute kennenlernen oder sich mit interessanten Themengebieten befassen. Wundervoll, das verspricht beruflich wie privat recht spannend zu werden. Passen Sie aber, dass Sie mit dem Mond nicht über das Ziel hinausschießen. Das kann nämlich hin und wieder passieren. Aber letztendlich siegt Ihre Vernunft und Ihr Talent, zu erkennen, was für Sie gut ist und was nicht.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. März (Liebesglück), 1. – 3. November (gut für Versöhnung), 20. – 22. Dezember (Harmonie).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Glück in allen Lebensbereichen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Gutes.

An diesem Tag geboren: Glenn Miller, Harry Belafonte, Javier Bardem, Oskar Kokoschka, Frédéric Chopin, Justin Bieber.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Das beruflich ein paar interessante Angebote auf Sie zu kommen.

