Rückläufiger Saturn ab dem 13. Juli 2025: Wie der Karmaplanet unser Bewusstsein verändert!

Mit dem rückläufigen Saturn im Widder können wir eine bewusste Rückschau auf die Vergangenheit wagen und uns von allen Altlasten verabschieden, um Platz für das Neue zu schaffen. Da über die Hälfte des Jahres 2025 bereits verstrichen ist, ist der Zeitpunkt dafür perfekt.

Jetzt erhalten wir einen realistischeren Blickwinkel und bisherige Ambitionen und Bemühungen lassen sich kritisch überprüfen. Wir können anpassen, was nicht den gewünschten Effekt gezeigt hat, oder manches komplett verwerfen. Es wird weniger Wert auf Wunschdenken und Fantasie gelegt, denn es gilt, reelle Pläne mit Bestand zu erschaffen und diese regelmäßig auf ihren Nutzen zu überprüfen.

Besonders, wenn Saturn im Widder rückläufig ist, werden wir Konflikte und Probleme besser lösen. Dieses Feuerzeichen ist nämlich nicht lange nachtragend, vorausgesetzt, man redet offen und ehrlich miteinander. Auch Neubeginne im privaten und beruflichen Bereich sind vielversprechend, da der Widder uns mehr Schwung verleiht und den Mut für Veränderungen bringt.

Die Gefahr dieser Konstellation liegt darin, dass wir uns zu viele Vorhaben und Verantwortung aufbürden, was schnell zur Überforderung führen kann. Widder stürzen sich nämlich immer eifrig in sämtliche Herausforderungen, wollen dabei aber zu viel auf einmal. Holen Sie sich daher Hilfe aus Ihrem Umfeld, gemeinsam gelingt alles leichter. Es ist auch wichtig, Geduld zu haben, denn unter einem rückläufigen Planeten passiert nichts so schnell wie sonst.

Wenn der Schicksalsplanet dann innerhalb seines Rückwärtsgangs in die hochsensiblen Fische weiterzieht, werden wir mit allem konfrontiert, was uns emotional im Weg steht, ausbremst oder spirituell blockiert. Auch die tiefsten inneren Ängste sind präsent, denn Saturn möchte dabei helfen, sie zu überwinden. Am besten ist, wir stellen uns den neuen Aufgaben, um Wachstum und Fortschritt zu erfahren und das Risiko von emotionalen Blockaden zu umgehen.

Auch aktuell: Venus in den Zwillingen ab 04.07.2025: Auf 3 Sternzeichen warten herzerfrischende Liebeserlebnisse!