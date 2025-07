Das Mondpausen-Horoskop ab dem 07.07.25: 3 Mond-Magie Tage bringen jetzt das große Glück!

Erlauben Sie sich also diese innere Reise. Gerade jetzt, wo Uranus in den Zwillingen frischen Wind in Ihr Leben bringt. Vielleicht zeigt sich während einer Mondpause ein Gedanke, ein Geistesblitz, der Ihnen eine neue Richtung weist. Es könnte auch ein unerwartetes Treffen sein, das Ihr Herz berührt und Ihnen zeigt, dass nicht alles immer geplant sein muss. Diese Woche kann Ihnen den Mut schenken, Ihr Herz aufzumachen für Begegnungen, die zwar anders sind, aber dafür echt.

Und da Venus in dieser Woche Pluto begegnet, geht es in der Mondstille auch besonders um die Liebe, um das, was Ihnen wirklich wichtig ist. Vielleicht wird es jetzt notwendig, Altes loszulassen, was nicht mehr zu Ihnen gehört, um Platz zu machen für etwas Echtes. Manchmal muss man für das kämpfen, was man glaubt, dass einem zusteht. Aber nur, wenn das Herz dabei im Einklang ist und wenn wir uns selbst die Erlaubnis geben, geliebt zu werden.

