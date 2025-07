Diese 3 Sternzeichen werden am Wochenende ab dem 12. Juli 2025 mit positiver Energie aufgeladen!

Sie spüren schon beim Aufwachen, dass am Samstag ein schöner Tag wird, lieber Widder! Die Alltagsaufgaben sind schnell abgehakt, und ab Samstagmittag können Sie in den spaßigen Teil des Wochenendes starten. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Freund*innen oder Ihre*n Partner*in und verbringen Sie einen harmonischen Sommertag in der Natur. Sie spüren richtig, wie Ihre Kraftreserven endlich wieder aufgetankt werden.

Am Sonntag geht es ähnlich positiv, dafür aber weniger unternehmungslustig weiter. Der Mond geht ein drittes und letztes Mal in dieser Woche in eine ganztägige Mondpause. Das sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre, die dazu einlädt, die Seele baumeln zu lassen. Ihnen als stürmischem Feuerzeichen tut diese Ruhe ganz besonders gut. Dieser Sonntag fühlt sich wie Urlaub für Geist und Körper an!

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Der Mondpausen-Sonntag ist der ideale Zeitpunkt für eine erholsame Meditation. Probieren Sie es doch mal aus!