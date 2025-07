Diese 3 Sternzeichen verlieren sich in der Woche ab dem 07.07.25 in einem sanften Liebesrausch!

Eine weitere wundervolle Hochsommerwoche liegt vor uns. Und es wird romantisch! Venus steht seit Freitag, dem 4. Juli, in den Zwillingen und sorgt dafür, dass wir uns aus unserem Schneckenhaus und vor die Tür trauen. Der starke Einfluss der Liebesgöttin wird zum Wochenbeginn sogar noch verstärkt, da Venus am 7. Juli ihre Reise durch das "Goldene Tor" beginnt. Von diesem goldenen Transit der Venus spricht man, wenn sie eine bestimmte Sternengruppe im Sternzeichen Stier bereist. Die Phase steht für positive Veränderungen in der Liebe und den Beginn von tiefer Selbstreflexion.

Doch nicht nur Venus ist in dieser Woche an unserer Seite.Auch Uranus spüren wir jetzt besonders, denn der Rebell unter den Planeten wechselt ebenfalls am Montag das Zeichen. In den Zwillingen macht er es sich ab jetzt sieben Jahre lang bequem – ein Zeichenwechsel, auf den wir uns also gut einstellen sollten. Aus dem Luftzeichen heraus sorgt er vor allem für Schaffenskraft und neue Inspiration. Die astrologischen Highlights der Woche rundet dann noch der Juli-Vollmond im Steinbock am 10.07.2025 ab. Er möchte unseren Fokus vor allem auf berufliche Anliegen lenken.

Davon lassen sich die folgenden drei Sternzeichen allerdings nicht beirren, denn sie haben ganz klar die Liebe im Sinn. Vor allem Venus drängt sich nämlich in den Vordergrund und stellt alle anderen Energien in den Schatten. Doch sie meint es gut mit uns und hat traumhafte Liebesschancen im Gepäck, die eine leidenschaftliche und sinnliche Woche verheißen!

