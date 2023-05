11. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mithilfe von Mond und Neptun meldet sich die innere Stimme in den folgenden zwölf Monaten lauter als je zuvor. Sie dürfen auf Ihr Bauchgefühl ruhig vertrauen, nehmen Sie sich bei wichtigen Entscheidungen die Zeit, um in sich hineinzuhören und das zu wählen, was sich richtig anfühlt. Überhaupt kann es nicht schaden, die eine oder andere Unternehmung abzusagen zugunsten von ein wenig Erholung und Stille, sei es nun bei einem Wellnesswochenende oder beim Meditieren.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Januar (Liebe), 15. – 17. August (Klarheit), 26. – 28. September (Gewinn in Sicht).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein Gruß aus der Vergangenheit und Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.

An diesem Tag geboren: Robert Koch, Ferdinand Porsche, Heinz Schenk, Alexander Solschenizyn, Emil Rathenau.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Nach einer Krise kehrt wieder Harmonie in Ihr Liebes- und Familienleben.

