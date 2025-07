Diese 3 Sternzeichen empfangen in der Woche ab dem 14.07.2025 himmlische Glücksimpulse

Sie haben jetzt ein ganzes Team aus Glücksplaneten, das für Sie in dieser Woche an den Start geht, lieber Zwilling. Da kann Ihnen auch der rückläufige Merkur nichts anhaben! Tolle Sternenchancen in allen Lebenslagen warten auf Sie. Jetzt dürfen Sie sich aussuchen, worauf Sie sich konzentrieren wollen. Die Liebe? Uranus und Venus sind zur Stelle. Die Karriere? Pluto und Saturn räumen Ihnen den Weg frei. Nutzen Sie die kraftvollen Energien des Universums und machen Sie aus dieser Woche eine, an die Sie sich noch lange erinnern werden! Jetzt dürfen Sie sich ruhig ein bisschen etwas vornehmen. Ihre soziale Batterie ist quasi unerschöpflich!

Der Tipp der Sterne für Ihre Woche: Auch wenn es Ihnen in dieser Woche an nichts fehlt, sollten Sie die Rückläufigkeit Ihres Herrschers Merkur nicht unterschätzen. Vor allem in Beziehungen sollten Sie und Ihr*e Partner*in sich darauf einstellen, dass es jetzt schon mal krachen könnte.